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موسليرا حارس غلطة سراي يعاني من كسر مزدوج

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أفاد غلطة سراي التركي أن حارسه الأوروغوياني فرناندو موسليرا يعاني من كسر مزدوج في ساقه تعرض له الأحد في المباراة الأولى للفريق بعد العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

AFP

وأصيب موسليرا في الشوط الأول من مباراة الأحد التي خسرها غلطة سراي أمام تشايكور ريزا سبور صفر-2 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، بعد تدخله بشجاعة لصد محاولة للمهاجم التشيكي ميلان سكودا.

وتوقفت المباراة لقرابة ثماني دقائق من أجل نقل ابن الـ33 عاماً بالاسعاف من أرضية الملعب، نتيجة تعرضه لكسرين في العظمتين الأمامية والجانبية لساقه بحسب ما أفاد ناديه الإثنين، كاشفا بأنه يتعين عليه الخضوع لفحوص إضافية اليوم و"سنقرر العملية جراحية وفقا لذلك"، دون أن يذكر المدة التي يحتاجها قائده للتعافي.

ويدافع موسليرا عن ألوان غلطة سراي منذ 2011 وأصبح قائداً له منذ 2017.

وعاود الدوري التركي نشاطه الجمعة خلف أبواب موصدة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبقى لغلطة سراي سبع مباريات، إضافة الى لقاء الأحد الذي كان الأول له بعد الاستئناف.

ويحتل غلطة سراي المركز الثالث بفارق 6 نقاط خلف طرابزون سبور واسطنبول باتشاك شهير اللذين يملكان نفس عدد النقاط مع فارق الأهداف لصالح الأول.
 

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