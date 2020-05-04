كاريوس ينهي عقده مع بشيكتاش عائداً إلى ليفربول

وأوضح كاريوس أنّ علاقته مع بشيكتاش انتهت اليوم الإثنين محملاً المسؤولية في الخروج بهذه الطريقة إلى إدارة ناديه التركي.

ونشر كاريوس (26) عاماً في حسابه على إنستغرام عبر الإنترنت: "مرحباً بالجميع، أنهيت اليوم عقدي مع بشيكتاش".

ووصف كاريوس خروجه بهذه الطريقة بالمخجل مؤكداً أنّه صبر لعدة أشهر لكن التعامل معه لم يتم بطريقة احترافية ليجبر على إنهاء عقده.

وانتشرت خلافات بين كاريوس وبشيكتاش على خلفية التأخر بدفع رواتبه، وقد قال الحارس الألماني إنّه حاول حلّ الخلاف من خلال تخفيض راتبه لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود.

وشكر كاريوس الذي لعب آخر مباراة له مع ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، عشاق بشيكتاش على دعمهم المتواصل، إذ وقف العديد منهم بجانبه لتجاوز آثار تسببه بخسارة الريدز أمام الميرنغي في أبطال أوروبا.

ومن الصعب أن يستمر كاريوس مع ليفربول الموسم القادم خاصة وأنّ البرازيلي أليسون متربص بمكانته الأساسية بعد أن أصبح أحد أفضل الحراس في العالم حالياً.