فنربهتشة يقيل مدربه البرتغالي بيريرا

ويحتل فنربهتشة المركز الخامس في الدوري بعد 17 مرحلة حقق خلالها تسعة انتصارات فقط بينها ثلاثة في مبارياته العشر الأخيرة، وهو يتخلف بفارق 14 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

كما خرج فنربهتشة خالي الوفاض من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بحلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة خلف أينتراخت فرانكفورت المتصدر وأولمبياكوس اليوناني.

وسيخوض فنربهتشة ملحق مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي ضد سلافيا براغ التشيكي في شباط/فبراير المقبل في سعيه إلى إكمال مشواره القاري في المسابقة القارية الحديثة.

وعاد فيتور بيريرا الذي قاد فنربهتشة إلى المركز الثاني في الدوري موسم 2015-2016، إلى الإدارة الفنية للفريق في تموز/يوليو الماضي.

وكان الفوز القاتل على حساب الغريم التقليدي غلطة سراي (2-1 بهدف للبرتغالي ميغل كريسبو في الدقيقة الاخيرة) في دربي اسطنبول في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي كان الأول لفنربهتشة في خمس مباريات، أعطى بعض الأمل لبعض مشجعيه، لكن الفريق حقق منذ ذلك الحين العديد من النتائج السيئة.

ويلهث فنربهتشة خلف لقبه الـ20 في الدوري والأول منذ 2014.

وأنهى فنربهتشة ثاني أفضل المتوجين في الدوري خلف غلطة سراي (22 لقبا) الموسم الماضي في المركز الثالث خلف غريميه في بشيكتاش وغلطة سراي.

