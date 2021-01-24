فنربخشة يعلن رسمياً عن تعاقده مع أوزيل

وقال النادي التركي في بيان أصدره "بأنّ الحلم أصبح حقيقة" في إشارة إلى انضمام أوزيل رسمياً للفريق حيث وقّع على عقد سيربطه بفنربخشة لثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك بعد فسخ عقده مع آرسنال.

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Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/qcdBXdHmFs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021

وكان مسعود أوزيل البالغ 32 عاما انضمّ لآرسنال عام 2013 في صفقة قياسيّة في تاريخ النّادي اللّندني قادما من ريال مدريد.