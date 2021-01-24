English
العربية
الدوري الإيطالي
الدوري التركي الدرجة الأولى

فنربخشة يعلن رسمياً عن تعاقده مع أوزيل

من قبل

أعلن نادي فنربخشة التركي رسمياً اليوم الأحد عن تعاقده مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل في صفقة انتقال حر.

AFP

وقال النادي التركي في بيان أصدره "بأنّ الحلم أصبح حقيقة" في إشارة إلى انضمام أوزيل رسمياً للفريق حيث وقّع على عقد سيربطه بفنربخشة لثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك بعد فسخ عقده مع آرسنال.

 

وكان مسعود أوزيل البالغ 32 عاما انضمّ لآرسنال عام 2013 في صفقة قياسيّة في تاريخ النّادي اللّندني قادما من ريال مدريد.

مسعود أوزيل فنربخشة الدوري التركي الدرجة الأولى
السابق طرابزون سبور يتجاوز عقبة قونيا
اقرأ
طرابزون سبور يتجاوز عقبة قونيا سبور بنجاح
التالي

آخر الأحداث