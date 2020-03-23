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الدوري التركي الدرجة الأولى

فاتح تريم يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن مدرب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم فاتح تريم إصابته بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم الاثنين.

Reuters

وقال تيريم البالغ من العمر 66 عاماً: "جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له اليوم إيجابية. لا تقلقوا إنني في أيدٍ أمينة بالمستشفى. آمل أن أتواصل أكثر في أقرب وقت ممكن".

ويعتبر تيريم ولقبه "الأمبراطور" شخصية بارزة في تاريخ النادي العريق الذي سبق له أن تولى تدريبه ثلاث مرات سابقا (1996-2000، 2002-2004 و2011-2013).

واستلم تيريم الإدارة الفنية للنادي التركي العريق في كانون الأول/ديسمبر 2017.

ونجح تيريم في قيادة غلطة سراي إلى إحراز اللقب المحلي ثماني مرات، وكأس تركيا ثلاث مرات ومثلها الكأس السوبر التركية، وكأس الاتحاد الاوروبي على حساب أرسنال الانكليزي عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب اوروبي.

كما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2008 قبل أن يخرج بصعوبة على يد ألمانيا 2-3.

وأعلن وزير الصحة التركي مساء الأحد أن بلاده سجلت رسميا 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في حين لقي 30 شخصا حتفهم.

غلطة سراي فاتح تيريم فيروس كورونا
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