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الدوري الاسباني
الدوري التركي الدرجة الأولى

باشاكشهير يتوّج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخه

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أسفرت المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري التركي عن تتويج منتظر وتاريخي لنادي باشاكشهير عقب خسارة منافسه المباشر طرابزون سبور.

Reuters

واستفاد إسطنبول باشاكشهير من خسارة وصيفه طرابزون سبور أمام ضيفه قونيا سبور 4-3 ليضمن التتويج حتى في حال خسارته مع قيصري سبور في ذات المرحلة.

ونجح إسطنبول باشاكشهير الذي توقفت مباراته مع ضيفه قيصري لبعض الوقت، في حسم اللقاء بهدف نظيف سجله تيكدمير (19) ليؤكد أحقيته باللقب الأول في تاريخه.

ورفع بطل تركيا الجديد رصيده إلى 69 نقطة بفارق سبع نقاط عن طرابزون سبور مع بقاء مرحلة على انتهاء الموسم.

وبات باشاكشهير سادس فريق يتوج بلقب الدوري التركي، علماً أنّ غلطة سراي القابع في المركز الخامس حالياً يملك العدد التاريخي بمرات الفوز باللقب (22).

 

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