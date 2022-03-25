الفرنسي فاليريان إسماعيل مدرباً لبشيكتاش



ووقع الفرنسي البالغ 46 عاماً الذي أقيل في أوائل شباط/فبراير من تدريب وست بروميتش ألبيون المنافس في المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في إنكلترا، عقداً لمدة موسمين مع خيار لتمديد لموسم إضافي.



وبعدما توّج بثنائية الدوري والكأس المحليين الموسم الماضي، يجد بشيكتاش نفسه حالياً في المركز الثامن بعد ثلاثين مرحلة، على بعد ثلاث نقاط من المركز الرابع المؤهل لمسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.



وستكون تركيا البلد الخامس الذي يتولى فيه اللاعب السابق للنس وستراسبورغ وفيردر بريمن وبايرن ميونيخ الألمانيين، مهاماً تدريبية بعد ألمانيا واليونان والنمسا وإنكلترا.