السلوفاكي هامسيك سيعتزل نهاية الموسم الحالي



وقال هامسيك (35 عاماً) الذي خاض معظم مسيرته في صفوف نابولي الإيطالي خلال مؤتمر صحافي "ليس قراراً سهلاً (...) ولكن كانت مغامرة رائعة".

ووضع هامسيك الذي اشتهر بتسريحة شعره الشبيهة بشعار الإيروكوا حداً لمسيرته الدولية مع سلوفاكيا العام الماضي بعد 15 عاماً ارتدى خلالها شارة القيادة وختم مسيرته كأفضل هداف في تاريخ المنتخب مع 26 هدفاً في 136 مباراة. قاد بلاده إلى ثمن نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010 وأمم أوروبا في فرنسا 2016.

وفي الأندية، دافع لاعب خط الوسط عن ألوان نابولي خلال 520 مباراة في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي، بين عامي 2007 و2019. انضم إلى طرابزون سبور في حزيران/يونيو 2021 وساهم في فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي بعد 38 عاماً من تتويجه الأخير.



