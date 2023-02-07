الاتحاد التركي لكرة القدم يحدّد موعد استئناف منافسات الدوري المحلّي

من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 13:24 أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استئناف منافسات الدوري المحلّي يوم 17 فبراير الحالي.