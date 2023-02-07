الاتحاد التركي لكرة القدم يحدّد موعد استئناف منافسات الدوري المحلّي من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 13:24 أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استئناف منافسات الدوري المحلّي يوم 17 فبراير الحالي. Reuters الدوري التركي الدرجة الأولى الدوري التركي السابق غلطة سراي يعزز صدارته للدوري ا اقرأ التالي - آخر الأحداث February 7, 2023 13:24 الاتحاد التركي يحدّد موعد استئناف الدوري المحلّي February 5, 2023 19:45 غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي January 31, 2023 14:27 ديلي ألي يستعيد بريقه ويتألق مع بشيكتاش January 8, 2023 20:25 غلطة سراي يحسم ديربي إسطنبول ويبتعد بالصدارة January 7, 2023 18:48 قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي January 5, 2023 21:21 فوز كبير لأضنة ديميرسبور على اسطنبول سبور December 25, 2022 20:37 غلطة سراي ينفرد بصدارة الدوري التركي September 20, 2022 11:40 بلهندة يسجل الهدف الأسرع وتريزيغيه يواصل التوهج September 18, 2022 19:31 طرابزون سبور يعود من بعيد ويهزم غازي عنتاب September 5, 2022 11:59 أندية تركية تعاني من عزوف الجماهير عن الحضور