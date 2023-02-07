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الاتحاد التركي لكرة القدم يحدّد موعد استئناف منافسات الدوري المحلّي

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استئناف منافسات الدوري المحلّي يوم 17 فبراير الحالي.

Reuters
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