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الدوري التركي الدرجة الأولى

استقالة مدرب طرابزون سبور التركي

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قدّم مدرب طرازبون سبور التركي عبدالله أفدجي استقالته من منصبه الثلاثاء، بعد تراجع نتائج ناديه المتوّج بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي.

Reuters

قال المدرب البالغ 59 عاماً في حسابه على تويتر "حان وقت الوادع لطرابزون سبور الذي أحبه كثيراً على غرار أهل هذه المدينة الجميلة".

وأحرز طرابزون سبور لقب الدوري الموسم الماضي بعد انتظار 38 سنة، لكنه خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات من دوري "سوبر ليغ".

يحتل الفريق راهناً المركز السادس في ترتيب الدوري، بفارق 19 نقطة عن غلطة سراي المتصدّر، بعد 23 مرحلة على انطلاق الموسم.

وأخفق طرابزون بالوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام كوبنهاغن الدنماركي 1-2 بمجموع المباراتين في آب/أغسطس الماضي.
وخسر الشهر الماضي أمام بازل السويسري 1-2 في مجموع المباراتين في ملحق بطولة كونفرنس ليغ.

وقد أعلن رئيس النادي أحمد أغا أوغلو استقالته الأسبوع الماضي.
 

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