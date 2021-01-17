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أوزيل يصل إسطنبول تمهيداً لانضمامه إلى فنربخشة

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رحّب نادي فنربخشة التركي بمسعود أوزيل بعد وصوله إلى إسطنبول مساء اليوم الأحد قادماً من آرسنال الإنكليزي.

Reuters

ونشر النادي التركي عبر حسابه في "تويتر" لقطات لأوزيل برفقة عائلته لدى خروجهم من الطائرة في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.

 

وكان صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني أكّد في وقت سابق من اليوم أنه سيوقع عقداً مع فنربخشة قائلاً إنه "سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال.

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