أوزيل يصل إسطنبول تمهيداً لانضمامه إلى فنربخشة

ونشر النادي التركي عبر حسابه في "تويتر" لقطات لأوزيل برفقة عائلته لدى خروجهم من الطائرة في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.
Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk
وكان صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني أكّد في وقت سابق من اليوم أنه سيوقع عقداً مع فنربخشة قائلاً إنه "سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال.