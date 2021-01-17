أوزيل يصل إسطنبول تمهيداً لانضمامه إلى فنربخشة

ونشر النادي التركي عبر حسابه في "تويتر" لقطات لأوزيل برفقة عائلته لدى خروجهم من الطائرة في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

وكان صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني أكّد في وقت سابق من اليوم أنه سيوقع عقداً مع فنربخشة قائلاً إنه "سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال.