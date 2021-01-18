أوزيل في صلب الدبلوماسية الألمانية – التركية

وكان أوزيل محور جدل تركي-ألماني بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، وذلك بعدما اتهم مسؤولي اللعبة في البلاد بالعنصرية.

وأثار أوزيل حفيظة الألمان لالتقاطه عام 2018 صورة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هب للدفاع عن اللاعب التركي الأصل، معتبرا ما صدر بحق الأخير "غير مقبول" و"عنصري".

وأكد أوزيل الأحد أنه سيوقع عقداً مع فنربخشة، معربا عن "سعادتي" و"سأقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال الإنكليزي.

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية "أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربخشة. سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربخشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك الإثنين لوزير الخارجية الألماني ماس ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة، سئل الأول عن رأيه بانتقال أوزيل الى تركيا، فرد بشيء من المزاح بأن هذا الموضوع "أكثر حساسية من الحديث عن اللقاح"، في إشارة منه إلى لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتابع "أعلم أن مشجعي كرة القدم في تركيا شغوفون. عرف مسعود أوزيل نجاحا كبيرا مع المنتخب الوطني الألماني. إذا لعب في تركيا، فأتمنى أن ينجح أيضا وأمل أن يكون سعيداً في اسطنبول".

أما وزير الخارجية التركي، فرأى أن أوزيل "سيساهم في تقدم الكرة التركية وليس فقط فنربخشة"، متوجها الى نظيره الألماني قائلا "آمل ألا تثيروا مشكلة لأنه سيلتقي الرئيس التركي".

ونشر أوزيل السبت قلبين بلوني فنربخشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول "عودة ميمونة إلى الوطن!".

ولم يلعب الألماني منذ آذار/مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده مع أرسنال ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وأكد اللاعب الأحد أنه "لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة" لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وأنه "جاهز بدنياً".

وانتقل أوزيل إلى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).