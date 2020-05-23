









ونشرت الرابطة ليل الجمعة جدول تسع من المراحل المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على ان تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر ان تقام في 21 تموز/يوليو.

وكانت الحكومة البرتغالية قد أجازت الشهر الماضي استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 آذار/مارس، اعتبارا من الأسبوع الأخير من أيار/مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم.

كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعيا لكشف "كوفيد-19".

وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات بدءا من الرابع من حزيران/يونيو، مشيرة الى ان ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في ان يتم خوض المباريات "على أقل عدد ممكن من الملاعب".

ومع ان الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحافية المحلية الى ان غالبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.

ويتصدر بورتو ترتيب الدوري بفارق نقطة عن حامل اللقب بنفيكا، علما بأن الأخير سبق له أن أعلن إصابة لاعب خط وسطه ديفيد تافاريز بالفيروس.

ومن المقرر ان يلتقي القطبان في نهائي مسابقة الكأس، لكن موعد المباراة لم تتم إعادة تحديده.

