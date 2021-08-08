بورتو يستهل مشواره بالفوز على بيلينينسيش من قبل beIN SPORTS August 8, 2021 22:04 0:26 دقيقة استهل بورتو مشواره بالفوز على ضيفه بيلينينسيش بهدفين دون رد الأحد لحساب مباريات الجولة الأولى في الدوري البرتغالي لكرة القدم. افتتح أنتونيو مارتينيز التسجيلَ عند الدقيقة 19، وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة 65. بورتو البرتغالي الدوري البرتغالي -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فولهام يستهل مسيرته بالتعادل مع ميدلسبره 3:24 دقيقة مشاركة تاريخية لقطر في أولمبياد طوكيو 0:26 دقيقة بورتو يستهل مشواره بالفوز على بيلينينسيش 0:44 دقيقة جماهير برشلونة تعبّر عن حسرتها 0:50 دقيقة الدراج الصاعد خورخي مارتن يتوج بجائزة ستيريا 3:05 دقيقة استقبال حافل للبطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي 0:27 دقيقة برشلونة يعلن إصابة أغويرو 4:47 دقيقة تعادل مثير بين ميتز وليل حامل اللقب 0:37 دقيقة الألمانية بتكوفيتش تُنهي حلم المصرية شريف 7:29 دقيقة كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ