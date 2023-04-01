وشرح المدرب الألماني في مقطع فيديو "أشعر بأني في المكان المناسب. أنا ممتن جداً لثقة بنفيكا".

واستلم المدرب البالغ 56 عاماً مهام تدريب بنفيكا في أيار/مايو 2022، عندما وقع عقداً حتى موسم 2024.

وأشرف لاعب الوسط السابق قبل ذلك على أيندهوفن الهولندي، بكين غوان الصيني، باير ليفركوزن الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويحتل بنفيكا راهناً صدارة الدوري البرتغالي بفارق عشر نقاط عن غريمه التقليدي بورتو.

تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على بروج البلجيكي (2-0 و5-1)، ليضرب موعداً مع إنتر الإيطالي.

