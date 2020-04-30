وقال أنطونيو كوستا للصحافيين إن دوري الدرجة الاولى "بريميرا ليغا" ونهائي كأس البرتغال هما "الاستثناء الوحيد" للخطة التي ستبقي الرياضات الاحترافية الأخرى معلقة.

وأضاف كوستا أن استئناف الموسم المعلق منذ منتصف آذار/مارس، مرتبط بموافقة السلطات الصحية على بروتوكول الدوري واختيار ملاعب تطابق معاييره.

مع تبقي عشر مراحل على نهاية الدوري، يتصدر بورتو الترتيب بفارق نقطة عن بنفيكا حامل اللقب، فيما يحتل براغا وسبورتينغ المركزين الثالث والرابع على التوالي على بعد 14 و18 نقطة من المتصدر.

ويلتقي بورتو مع بنفيكا في نهائي الكأس المتوقع إرجائه الى موعد جديد بعد أن تم تأجيله من موعده المحدد في 24 أيار/مايو.

وأدى تعليق الموسم الى تداعيات مالية قاسية على الدوري والأندية حيث ينوي أحد الرعاة الأساسيين للبطولة، مجموعة ألتيس للإعلام والاتصالات، تعليق مستحقاته لاندية الدرجتين الاولى والثانية.

كما أدى الوضع المالي الهش لنادي سبورتينغ الى خفض رواتب لاعبيه بنسبة 40 في المئة ووضع غالبية موظفيه في البطالة الجزئية منذ منتصف نيسان/أبريل الحالي.