مدرب بنفيكا يستقيل من منصبه

وقال رئيس نادي بنفيكا لويس فيليبي فييرا في قاعة المؤتمر الصحافي "توجه إلي مدرب الفريق برونو لاغي في نهاية المباراة بكثير من الكرامة ليقول لي (ايها الرئيس، اتقدم اليك باستقالتي لأنني اعتبر بان الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة الى بنفيكا. اذا قبلتم استقالتي غدا، لن اكون مدربا لبنفيكا)".

وبحسب الصحف المحلية، يبدو أن فييرا وافق على استقالة المدرب البالغ من العمر 44 عاما والذي استلم منصبه في كانون الثاني/يناير عام 2019.

ومنذ استئناف الدوري البرتغالي خلال الشهر الجاري، حقق بنفيكا فوزاً واحداً مقابل خسارتين وتعادلين في خمس مباريات.



