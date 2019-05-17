كاسياس يؤكد أنه بصحة جيدة ولا يفكر حاليا بالاعتزال

أعلن الحارس الدولي الإسباني السابق لنادي بورتو البرتغالي إيكر كاسياس الجمعة أنه في حال جيدة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مطلع أيار/مايو الحالي أثناء التدريب، وأنه لا يفكر حاليا بالاعتزال.

وكتب كاسياس الذي سيحتفل الإثنين بعيد ميلاده الـ 38، في حسابه على تويتر غداة زيارة الى طبيب القلب المشرف عليه "كل شيء على ما يرام. إنه خبر كبير اتشاركه معكم"، مشيرا الى عدم نيته وقف مسيرته في الوقت الراهن.

وبعد مغادرته المستشفى في السادس من أيار/مايو برفقة زوجته سارة كاربونيرا لم يكن كاسياس إيجابيا تجاه مستقبله، وقال "يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن (...) لا أعرف كيف سيكون المستقبل".

وعرض رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا أمس الخميس على كاسياس البقاء في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة "أو جوغو" المحلية "هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة".

وتابع "كاسياس واحد منا وسيكون له مكانه الدائم في أف سي بورتو".

وبحسب "أو جوغو"، لم يقدم كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم اليه لكنه رحب به "بارتياح".