خطوة هامة في البرتغال على طريق استئناف الدوري

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا يوم الخميس الماضي إن بوسع الأندية العودة للتدريبات مع الاعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وتجنبت البرتغال أعداد الوفيات الهائلة في إسبانيا المجاورة وبعض دول أوروبا الغربية الأخرى.

وتم تعليق الدوري في 12 مارس اذار بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقا بنقطة على غريمه في لشبونة. بينما يأتي سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقال بورتو إن لاعبيه خضعوا لاختبارات طبية قبل أن يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات للتدرب تبعا لاجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال برونو لاجي مدرب بنفيكا إن مشاهد التدريبات يوم الاثنين ”لا سابق لها بالنسبة للمدربين واللاعبين“.

وأضاف لموقع النادي على الانترنت في إشارة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي ”سنحاول العثور على أفضل الحلول وأفضل الطرق للبقاء على اتصال حتى ونحن على مسافة بعيدة من بعضنا.“انتظرنا عودة التدريبات منذ فترة طويلة والرجوع إلى الملعب والاستعداد لاستكمال موسم 2019-2020“.

وقالت وسائل إعلام برتغالية إن معظم أندية دوري الأضواء 18 عادت إلى التدريبات.