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دوري أبطال أوروبا
الدوري البرتغالي

بنفيكا يعيد لقب الدوري البرتغالي إلى خزائنه

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أعاد بنفيكا لقب الدوري البرتغالي إلى خزائنه بعد منافسة شرسة من بورتو الوصيف.

AFP

حسم بنفيكا لقب الدوري البرتغالي في المرحلة الأخيرة من المسابقة عقب فوزه على سانتا كلار السبت 4-1 معيداً البطولة إلى خزائنه.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 87 نقطة بفارق نقطتين عن بورتو حامل لقب الموسم الفائت والذي انتصر على سبورتينغ لشبونة 2-1.

وتناوب على رباعية بنفيكا كلّ من السويسري سيفيروفيتش (16 و56) وجواو فيليكس (23) ورافا سيلفا (39) بينما جاء هدف الضيف من البرازيلي سيزار (59).

ورفع بنفيكا رصيده من الألقاب إلى (37 لقباً) مقابل (28) لوصيفه بورتو.

وسيطر بنفيكا على على لقب الدوري البرتغالي بدءاً من 2013-2014 قبل أن يكسر بورتو هيمنته الموسم الفائت.

بورتو البرتغالي بنفيكا
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