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دوري أبطال أوروبا
الدوري البرتغالي

بنفيكا يتوّج بطلاً للدوري البرتغالي

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تُوّج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2019، بفوزه على ضيفه سانتا كلارا 3-0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة.

Reuters

ودخل بنفيكا إلى اليوم الختامي مرشحًا لحسم اللقب أمام متذيل الترتيب بفضل تقدمه بفارق نقطتين عن مطارده المباشر بورتو حامل اللقب الذي فاز بدوره بالنتيجة ذاتها على فيتوريا غيمارايش.

وحسم فريق المدرب الألماني روجر شميدت الأمور باكرًا بهدف مبكر لغونزالو راموس (7) قبل أن يضاعف رافا سيلفا التقدم (28)، فيما أضاف الإسباني أليخاندرو غريمالدو الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء (60).

وأنهى بنفيكا الموسم مع 87 نقطة وبأفضل رصيد هجومي في الدوري (82) وأفضل دفاع (20) محققًا لقبه الثامن والثلاثين معززًا رقمه القياسي.

أما في المباراة الأخرى، فحسم بورتو الفوز في الشوط الأول عبر الإيراني مهدي طارمي (8)، أوتافيو (32) والبرازيلي إيفانيلسون (39).

وفاز طارمي بلقب هداف الدوري على حساب راموس (22 هدفًا مقابل 19).

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