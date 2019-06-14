بنفيكا البرتغالي يقترب من ضم العراقي أسامة رشيد

ونشرت صحيفة "ريكورد" صورة للاعب البالغ 27 عاما على غلافها علقت عليها "رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو".

وحمل رشيد الوان سانتا كلارا البرتغالي في الموسمين الماضيين سجل فيهما 20 هدفا في 75 مباراة بعد انضمامه من لوكومتيف بلوفديف البلغاري، علما انه دافع عن الوان منتخبات الفئات العمرية لهولندا بين 2007 و2010.

وأشارت "آبولا" ان تفاصيل التعاقد بين الطرفين قد تم الاتفاق عليها وقد يوقع اللاعب الذي تبلغ قيمة فسخ عقده 1,2 مليون يورو في الساعات المقبلة.

وكان رشيد ضمن تشكيلة "اسود الرافدين" التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا 2019 الاخيرة في الامارات، لكنه بقي لاعبا بديلا في معظم مباريات بلاده.