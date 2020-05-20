العربية
English
الدوري الألماني
الدوري البرتغالي

البرتغال تعتمد تسعة ملاعب لاستئناف الدوري

من قبل

قالت رابطة دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم يوم الأربعاء إن تسعة ملاعب اجتازت الاختبارات بنجاح وحصلت على الضوء الأخضر لاستضافة مباريات عند استئناف المسابقة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

Reuters

وأضافت الرابطة أن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة.

وحصلت ملاعب فيتوريا غيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب الوطني في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض المباريات.

وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.

ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة. ويتبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.

الدوري البرتغالي
السابق تحديد موعد عودة الدوري البرتغا
اقرأ
تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي
التالي

آخر الأحداث