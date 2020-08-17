إصابة لاعبَين في سبورتينغ لشبونة بفيروس كورونا

وقال متحدث باسم النادي لوكالة "فرانس برس" إن اللاعبين "لا يعانيان من عوارض لكنهما معزولين في منزليهما".

وأضاف "يواصلان التدريب في منزليهما وسيتمكنان من العودة بعد إجراء فحصين سلبيين كما يقتضي بروتوكول الادارة العامة الصحية".

ويعد لاعب الوسط باتاليا (29 عاما) والمهاجم فييتو (26 عاما) من ضمن التشكيلة الرئيسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق روبن أموريم، في موسمه المقبل الذي يستعد لانطلاقته.

وتعاقد فريق العاصمة مؤخرا مع الدولي فيتورينو انيونز (33 عاما) لمدة عامين قادما من خيتافي الاسباني، كما تعاقد مع الإسباني الشاب بيدرو بورو (20 عاما) على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنكليزي بعدما انتهى عقد اعارته لبلد الوليد الإسباني.

وأنهى سبورتينغ لشبونة الموسم المنصرم الذي شهد توقفا لما يقارب ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" في المركز الرابع برصيد 60 نقطة بفارق 82 نقطة عن غريمه بورتو حامل اللقب.

