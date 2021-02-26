فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 14:31 3:33 دقيقة توّج فلامينغو بلقب الدوري البرازيل للمرة الثانية توالياً، فبالرغم من خسارته أمام ساو باولو إلاّ أنّ بطل الدوري استفاد من تعادل منافسه إنترناسيونال خلال مواجهة كورانثينس دون أهداف. تقارير إخبارية فلامينغو ساو باولو الدوري البرازيلي -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة السد يفوز على الدحيل ويتوّج بكأس قطر 3:33 دقيقة فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي 0:50 دقيقة قمّة مرتقبة بين الـ"يونايتد" وميلان في ثمن النهائي 1:03 دقيقة ليفربول بدون قائده هندرسون حتى أبريل المقبل 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى دور الـ16 دون مشاكل 3:02 دقيقة سلافيا براغ يُبعثر أوراق ليستر سيتي 3:16 دقيقة ميلان يحجز مقعداً في ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" 4:11 دقيقة روما يتجاوز عقبة سبورتينغ براغا بنجاح 0:41 دقيقة غانا تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 20 عاما 5:43 دقيقة رينجرز يتأهل إلى دور الـ16 على حساب أنتويرب