فلامنغو يسمح باستخدام علامته التجارية لأغراض إنسانية May 3, 2020 14:19 3:11 دقيقة ضمن حملة ٍللتضامن مع الفئاتِ الأكثرِ تضررا من تداعيات كورونا الاقتصادية، سمح نادي فلامنغو البرازيلي باستغلال علامته التجارية على الكِمَامات، وأقنعة الوجه التي بات ارتداؤها إلزاميا في ريو دي جانيرو. فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة مارسيليا يحتفي بعودته إلى دوري أبطال أوروبا 1:30 دقيقة مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد أسطورته بيكام 3:11 دقيقة فلامنغو يسمح باستخدام علامته التجارية 2:44 دقيقة تأجيل موعد اختيار اللاعبين الصاعدين إلى الـNBA 2:21 دقيقة السبشيل وان يزرع الخضروات ويوصلها إلى الملعب 1:03 دقيقة الاتحاد التونسي يضع شروطا صارمة تحسبا لعودة النشاط 0:49 دقيقة كورونا - الخوف يتملك لاعبي البريميرليغ قبل العودة 0:45 دقيقة ويليان يفاجئ جماهير تشيلسي ويتحدث عن وجهته المقبلة 1:11 دقيقة فيرنر يفضل الاحتراف الخارجي على الانضمام لبايرن 0:34 دقيقة ميامي هيت سيعود إلى التدريبات قريباً جداً