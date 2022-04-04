فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 18:22 4:38 دقيقة بعد فتح الباب أمام الأندية البرازيلية لتلقي استثمارات أجنبية، أصبح فاسكو ثالث ناد في البلاد يتعاقد مع مجموعة استثمارية، أملا في التخلص من ديونه والعودة إلى دوري الدرجة الأولى مجدداً. تقارير إخبارية فاسكو دا غاما -آخر الفيديوهات 4:38 دقيقة فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية 1:09 دقيقة بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:42 دقيقة فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات 0:30 دقيقة بيدري يتحدث عن سر هدفه المميز ضد إشبيلية 3:31 دقيقة المطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية في الجزائر 1:06 دقيقة ناصر غانم الخليفي يناقش مستقبل دوري أبطال أوروبا 1:37 دقيقة كريس وود في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة 2:36 دقيقة موقعة مثيرة بين كريستال بالاس وآرسنال