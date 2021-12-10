غريميو يودع دوري النخبة البرازيلي ويهبط للدرجة الثانية من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 20:28 3:05 دقيقة مفاجأة كبيرة شهدها الدوريّ البرازيليّ لكرة القدم حيث هبط غريميو إلى الدرجة الثانية بعدما كان مرشّحا في بداية المسابقة لنيل اللّقب، نظراً للاستثمارات ِ الكبيرة التي قام بها قبل بداية الموسم. تقارير إخبارية غريميو الدوري البرازيلي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة المنتخب القطري يفوز بخماسية ويبلغ نصف النهائي 3:05 دقيقة غريميو يودع دوري النخبة البرازيلي 0:40 دقيقة غوارديولا مدرب شهر نوفمبر في إنكلترا 2:14 دقيقة الكسندر-آرنولد لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنكليزي 1:09 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي تعيد العمل بخطط الطوارئ 1:50 دقيقة يوسف المساكني: "أدخلنا السعادة على قلوب الجماهير" 0:49 دقيقة إيفانكوفيتش يهنئ المنتخب التونسي ويشكر لاعبيه 1:23 دقيقة حنبعل المجبري يشيد بالمنتخب العماني 0:56 دقيقة منذر الكبير يشكر الجمهور التونسي على دعمه 3:48 دقيقة نسور قرطاج يحلقون إلى نصف نهائي كأس العرب