وقال ألفيس في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر "نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي".

من جهته، قال رئيس ساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروش إي سيلفا على الموقع ذاته "في أحد الأيام قلت لدانيال إنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد".

وكان داني ألفيس حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حزيران/يونيو الماضي. وكان أعلن نفسه رحيله عن النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين.

وقاد ألفيس منتخب بلاده الشهر الماضي إلى إحراز لقب كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" حيث اختير أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها بلاده.

وكان اللقب الـ40 لألفيس في مسيرته الكروية واعتبره فريقه الجديد "اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ".

بدأ ألفيس مسيرته الكروية في صفوف نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال إلى اللعب في القارة العجوز وتحقيق نجاحات في ثلاث بطولات أوروبية (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، حيث لعب مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

في برشلونة (2008-2016)، ساهم في العصر الذهبي للنادي الكاتالوني من خلال الفوز على الخصوص بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2009، 2011، 2015.

ويحتل نادي ساو باولو حاليا المركز الخامس في بطولة البرازيل بعد 12 مرحلة. ويشرف على تدريب الفريق كوكا ويضم في صفوفه مهاجم ميلان الإيطالي السابق ألكسندر باتو.

