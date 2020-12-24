"حادثة" عنصرية تثير جدلاً واسعاً في البرازيل من قبل beIN SPORTS December 24, 2020 16:27 2:39 دقيقة أثارت مباراة فلامنغو وباهيا في الدوري البرازيلي جدلا كبيرا على خلفية تصريحات لاعب فلامنغو جيرسون حول تعرضه لعبارات عنصرية وجهها له لاعب باهيا خوان راميريس. وفتحت الشرطة البرازيلية تحقيقاً لكشف الحقائق بشأن هذه الحادثة. تقارير إخبارية عنصرية الدوري البرازيلي فلامنغو باهيا -آخر الفيديوهات 10:17 دقيقة دومي: "توخيل أسهب كثيرا في الحديث لوسائل الإعلام" 5:40 دقيقة ديربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة 3:02 دقيقة عبارات عنصرية في مباراة فلامينغو وباهيا 4:02 دقيقة إقالة مدوية لتوخيل من تدريب باريس سان جيرمان 1:56 دقيقة صايفي يتحدث عن أسباب اقالة توخيل 1:19 دقيقة أسماء مرشحة لخلافة توخيل وبوكيتينو أبرزهم 2:17 دقيقة باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخيل 0:30 دقيقة مواجهات من العيار الثقيل في نصف نهائي ليبرتادوريس 1:43 دقيقة بوسطن سلتيكس يحقق فوزاً دراماتيكياً على باكس 4:00 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على ستراسبورغ برباعية نظيفة