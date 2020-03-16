وذكر فلامنغو في موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الإثنين أنّه أجرى فحوصات تتعلق بفيروس كورونا لجميع لاعبيه وموظفيه وأنّ النتيجة الأولية لفحوصات جيسوس جاءت إيجابية.

وأوضح فلامنغو أن المزيد من الفحوص ستجرى لجيسوس صاحب الـ65 عاماً للتأكد أكثر من إصابته بفيروس كورونا من عدمها مشيراً إلى اتباعه الإجراءات الصحية الأولية مع هذه الحالة.

ودرّب جيسوس العديد من الأندية الكبرى خلال مسيرته وعرف بسوء حظه عند الأوقات الحاسمة خاصة عندما كان على رأس الإدارة الفنية لنادي بنفيكا الذي احتل معه وصافة يوروبا ليغ مرتين.

وخاض جيسوس وصيف أندية العالم مع فلامنغو تجربة قصيرة في الهلال السعودي.