

وخسر إنترناسيونال الذي يشرف على تدريبه مدرب منتخب البرازيل السابق مانو مينيزيس أمام أميريكا مينيرو صفر-1 وبات يتخلف عن بالميراس بفارق 10 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل ليضمن الأخير تتويجه حسابياً بطلاً للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ثم نجح بالميراس الذي يشرف عل تدريبه البرتغالي أبل فيريرا، بالاحتفال بتتويجه رسمياً في وقت لاحق بفوزه الساحق على فورتاليزا 4-صفر.

وعزّز بالميراس بالتالي رقمه القياسي من الألقاب (11) مقابل 8 لسانتوس و7 لكل من كورينثيانز وفلامنغو و6 لساو باولو.



وتابع بالميراس بالتالي نتائجه الرائعة منذ أن تولى فيريرا الإشراف عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حيث قاده أيضاً إلى كأس ليبرتادوريس (الموازية لدوري أبطال أوروبا) عامي 2020 و2021 بالإضافة إلى كأس البرازيل عام 2020، الكأس السوبر الأميركية الجنوبية وبطولة ولاية ساو باولو خلال العام الحالي أيضاً.



ويضم بالميراس في صفوفه حارس منتخب البرازيلي البديل ويفرتون، مدافع منتخب البارغواي وقائده غوستافو غوميس ولاعبي الوسط دانيلو وغوستافو سكاربا بالإضافة إلى المهاجم روني.



