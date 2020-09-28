فلامنغو يخوض مباريات الدوري رغم إصابة 19 لاعباً

وبعد أن قررت محكمة العمل بولاية ريو دي جانيرو السبت إرجاء المباراة لأنه من المستحيل ضمان عدم إصابة المزيد من اللاعبين والطواقم العاملة في فلامنغو، استأنف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحُكم بحجة أن تفشي الفيروس في النادي كان "حادثة منعزلة لا يمكن نسبها إلى الدوري البرازيلي لكرة القدم".

وحكم قاضي العمل الفدرالي فييرا دي ميلو فيليو بأن محكمة ريو دي جانيرو، حيث مقر فلامنغو حامل لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، "تجاوزت حدود اختصاصها" لأن المباراة مقررة في ساو باولو حيث مقر بالميراس.

وتواجد الفريقان في الملعب بانتظار صدور القرار بالاستئناف المقدم من الاتحاد البرازيلي.

وبعد أن ألغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، وجد فلامنغو نفسه مضطراً إلى خوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عاماً، لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1-1.

وكان فلامنغو الذي يعتبر أغنى ناد في البرازيل، من أكثر المطالبين بعودة الدوري بعد التوقف الذي فرضه تفشي فيروس "كوفيد-19"، لكن عندما وقع ضحية للجائحة غَيَّر لهجته وسعى لتأجيل مباراته مع بالميراس.

واضطر فلامنغو إلى إجراء تعديلات كثيرة على تشكيلته أيضا في مباراة الثلاثاء ضد برشلونة الإكوادوري في كوبا ليبرتادوريس بعد أن ثبتت إصابة سبعة من لاعبيه بالفيروس، دون أن يمنعه ذلك من الفوز 2-1.

وواجه الكثير من الانتقادات عندما تم نشر صور لاعبيه على متن طائرة النادي بدون كمامات، حتى مع ظهور المزيد من الإصابات في صفوفه.

وبالإضافة الى اللاعبين الـ19، ثبتت إصابة 17 من العاملين في طواقم فلامنغو، بينهم مدربه الإسباني دومينيك تورينت ورئيس النادي رودولفو لانديم.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر عدد وفيات في العالم جراء "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، حيث وصل الى أكثر من 140 ألف شخص من أصل 4,7 مليون حالة إيجابية.

وعاودت كرة القدم البرازيلية نشاطها في حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة، بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب الجائحة.

ويحتل فلامنغو حاليا المركز السادس في ترتيب بطولة البرازيل بـ18 نقطة من 11 مباراة، فيما يتصدر أتلتيكو مينيرو بـ24 نقطة.

