دييغو كوستا يسجل في مباراته الأولى مع أتلتيكو مينيرو

وسجل ابن الـ32 عاماً هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 59 على حساب الفنزويلي جيفرسون سافارينو خلال اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة الثامنة عشرة.



وانضم كوستا إلى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشهر الحالي كلاعب حرٍ بعد انتهاء مغامرته الثانية بألوان أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الذي شارك معه في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين.

