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دييغو كوستا يسجل في مباراته الأولى مع أتلتيكو مينيرو

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حقق المهاجم الدولي الإسباني من أصل برازيلي دييغو كوستا بداية مثالية مع فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو، وذلك بتسجيله هدف التعادل على أرض براغانتينو 1-1 الأحد في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

AFP

وسجل ابن الـ32 عاماً هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 59 على حساب الفنزويلي جيفرسون سافارينو خلال اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وانضم كوستا إلى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشهر الحالي كلاعب حرٍ بعد انتهاء مغامرته الثانية بألوان أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الذي شارك معه في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين.
 

دييغو كوستا الدوري البرازيلي أتلتيكو مينيرو البرازيلي
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