السلطات البرازيلية تحذّر ويليان

وأوضحت السلطات الصحية أنّه يتعيّن على ويليان أولاً الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً بعد قدومه من إنكلترا تنفيذاً

للإجراءات المعمول بها في بلاده.



وقالت السلطات الصحية أمس السبت إنّ ويليان الذي انضم إلى ناديه المنتمي إلى ساو باولو قبل 10 أيام وافق عند دخول البرازيل على الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين بسبب قدومه من إنكلترا عملاً بالقواعد المطبقة في البلاد للوقاية من العدوى.

وأكد مسؤولون صحيون أنهم حذروا النادي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم من مخالفة اللوائح قائلين إنهم توصلوا للفندق الذي يقيم فيه الفريق قبل المباراة.

ويأتي هذا التحرك رغم أنّ ويليان لاعب أرسنال وتشيلسي السابق تدرب لبعض الوقت مع زملائه الجدد في الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الخطوات بعد أسبوع واحد من قيام السلطات الصحية في البرازيل بإيقاف مباراة في تصفيات كأس العالم بين منتخبي البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق من بدايتها بسبب مشاركة أربعة لاعبين أرجنتينيين جاءوا من إنجلترا فيها.