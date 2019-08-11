الحارس الاسطوري روجيريو سيني مدربا جديدا لكروزيرو

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي لكرة القدم الاحد تعيين الحارس الدولي السابق الاسطوري روجيريو سيني مدربا له حتى نهاية عام 2020.

ويغادر سيني (46 عاما)، صاحب الرقم القياسي لعدد الاهداف على صعيد حراس المرمى، مقاعد تدريب فريق فورتاليزا الذي قاده في الموسم المنصرم للعودة الى الدرجة الاولى، للالتحاق بنادي ولاية بيلو هوريزونتي.

وسجل سيني خلال مسيرته التي امضاها بين الخشبات الثلاث 131 هدفا، منها 69 ركلة جزاء و61 ركلة حرة، وهدفا من كرة عرضية.

ويواجه كروزيرو خطر الهبوط الى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز الـ 17 في الدوري البرازيلي، ولم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 18 الاخيرة في مختلف المسابقات.

ويأتي التعاقد مع سيني بعد ثلاثة أيام من اقالة كروزيرو لمدربه السابق مانو مينزيس الذي كان يشرف عليه منذ عام 2016.

وأحدث سيني ثورة منذ ان تسلم نهاية عام2017 مهمة تدريب فريق فورتاليزا المتواضع في ولاية سيارا، شمال - شرق البرازيل، وقاده للعودة الى مصاف أندية الدرجة الاولى للمرة الاولى منذ عام 2006.

وأشرف سيني في بداية مسيرته التدريبية في عام 2016 على فريقه السابق ساو باولو، الذي اقاله بعد سبعة اشهر فقط بسبب سلسلة من النتائج المتواضعة، علما انه لم يدافع خلال مسيرته الاحترافية سوى عن ألوان فريق بطل البرازيل 3 مرات وخاض معه 1237 مباراة بين عامي 1990 و2015، وهو رقم قياسي عالمي لعدد المباريات مع ناد واحد.