إقالة مدرب كورينثيانز بعد الخسارة أمام بالميراس



ويأتي قرار الإقالة غداة خسارة كورينثيانز في ملعبه أمام غريمه بالميراس (صفر-2) الجمعة.



وأشرف نونيس (40 عاماً) على كورينثيانز في خلال 28 مباراة، فاز في 10 منها مقابل 10 تعادلات و8 هزائم، وهي نتائج متواضعة بالنسبة لنادٍ يعتبر ثاني أكبر الأندية شعبية في البرازيل بعد فلامنغو.



وكان نونيس تحت مقصلة التهديد بالإقالة بعد الخروج المفاجئ لكورينثيانز في شباط/فبراير الماضي أمام غواراني من الباراغواي من الدور الثاني التمهيدي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.



وتعاقد كورينثيانز مع نونيس بعد بروزه مع فريق أتلتيكو باراناينسي عام 2019، قبل أن يغادره قبل نهاية الموسم الماضي.

وأعلن النادي البرازيلي أنّ مدرب ما دون 20 عاما دييغو كويليو سيشرف على الفريق بدلاً من نونيس خلال المباراة المرتقبة الأحد أمام فلوميننسي.



ويحتل نادي ولاية باوليستا، المتوج بطلاً للدوري عام 2017، حالياً المركز 13 في الدوري المحلي برصيد تسع نقاط من 8 مباريات.