إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب فلامينغو

ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد فلومينينسي 1-4 في إياب نهائي كأس كاريوكا ليخسر اللقب لمنافسه.
لقبٌ ضائع يضافُ إلى أربعةٍ أخرى فقدتها كتيبةُ المدرب البرتغالي في غضونِ أشهرٍ قليلة منذ استلامه مقاليد الإدارة الفنية للفريق.
ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد فلومينينسي 1-4 في إياب نهائي كأس كاريوكا ليخسر اللقب لمنافسه.
لقبٌ ضائع يضافُ إلى أربعةٍ أخرى فقدتها كتيبةُ المدرب البرتغالي في غضونِ أشهرٍ قليلة منذ استلامه مقاليد الإدارة الفنية للفريق.
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