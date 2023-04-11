إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب فلامينغو

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023



ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد فلومينينسي 1-4 في إياب نهائي كأس كاريوكا ليخسر اللقب لمنافسه.

لقبٌ ضائع يضافُ إلى أربعةٍ أخرى فقدتها كتيبةُ المدرب البرتغالي في غضونِ أشهرٍ قليلة منذ استلامه مقاليد الإدارة الفنية للفريق.