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الدوري البرازيلي

إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب فلامينغو

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أعلنت إدارة نادي فلامينغو البرازيلي إقالة البرتغالي فيتور بيريرا من تدريب الفريق رفقة كامل الطاقم التدريبي.

Reuters


ويأتي ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد فلومينينسي 1-4 في إياب نهائي كأس كاريوكا ليخسر اللقب لمنافسه.

لقبٌ ضائع يضافُ إلى أربعةٍ أخرى فقدتها كتيبةُ المدرب البرتغالي في غضونِ أشهرٍ قليلة منذ استلامه مقاليد الإدارة الفنية للفريق.

فلامينغو البرازيلي فيتور بيريرا
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