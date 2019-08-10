وافتتح ماذرويل النتيجة بفضل ليام دونيلي (12) لكن النرويجي كريستوفر آيير أدرك التعادل للفريق الضيف بعد دقيقتين فقط.

وقبل الاستراحة بأربع دقائقَ انتزع لي غريفـيثس التقدم لسلتيك من كرة ثابتة.

ووسّع سلتيك الفارق بتوقيعه الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والستين بواسطة جيمس فوريست.

وبعد عشر دقائق وقّع الفرنسي أودسون إدوار على الهدف الرابع.



وعند الدقيقةِ الخامسةِ والثمانين أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح سلتيك ترجمها ريان كريستي إلى هدف مختتماً الخماسية، قبل أن يعود ليام دونيلي في اللَحظات الأخيرة ليوقع الهدف الثاني للخاسر.

