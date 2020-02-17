سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبردين February 17, 2020 12:14 0:32 دقيقة فاز سلتيك المتصدر بصعوبة على مضيفه أبردين 2-1 ضمن الجولة الـ27 من الدوري الاسكتلندي. سلتيك الاسكتلندي أبردين سلتيك -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ضوء أخضر طبي لبرشلونة للتعاقد مع بديل لديمبيلي 2:06 دقيقة عودة عجلة الدوري العراقي إلى الدوران 2:20 دقيقة تكريم عاطفي للأسطورة كوبي في ملعب يونايتد سنتر 0:38 دقيقة ماريغا يغادر الملعب احتجاجا على الهتافات العنصرية! 0:32 دقيقة سلتيك يعود بفوز صعب من أرض أبردين 10:57 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة التغطية المباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 0:41 دقيقة ميسي ضمن المتنافسين على جائزة أفضل رياضي لسنة 2019 2:22 دقيقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة 1:05 دقيقة الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت