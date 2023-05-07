الياباني كيوجو فورهاشي افتتح التسجيل عند الدقيقة السابعة والستين وأضاف الكوري الجنوبي هيون جيو أوه الهدف الثاني عند الدقيقة الثمانين ليرفع سلتيك رصيده إلى خمس وتسعين نقطة محققاً لقبه الثالث والخمسين في تاريخه.

بقي فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو على مسار إحراز الثلاثية المحلية.

وحسم سلتيك لقب الدوري للمرة الحادية عشرة في آخر 12 عاماً.

ومع بقاء أربع مراحل على ختام الموسم، قد يحطم رقمه القياسي من حيث عدد النقاط (106) بعدما وصل الأحد الى نقطته الـ95.

وسبق لسلتيك أن أحرز أيضاً لقب كأس الرابطة في 26 شباط/فبراير بفوزه على غريمه رينجرز 2-1، ووصل أيضاً الى نهائي الكأس حيث يتواجه مع إينفرنيس في الثالث من حزيران/يونيو.

وبات سلتيك بلقبه الثالث والخمسين، على بعد لقبين من الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري والذي يملكه رينجرز، فيما يأتي من بعدهما أبردين وهارتس وهيبرنيان بفارق شاسع جداً إذ فاز كل منها بأربعة ألقاب فقط.



