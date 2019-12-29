رينجرز يحسم "ديربي غلاسكو" ويتغلب على سيلتيك من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 16:22 0:45 دقيقة حسم "رينجرز" ديربي "غلاسكو"، بفوزه على مستضيفه "سيلتيك" بهدفين لهدف، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسكتلندي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة مباراة ليفربول (0) - (0) ولفرهامبتون 3:07 دقيقة تشيلسي يحسم "ديربي لندن" أمام أرسنال 0:45 دقيقة رينجرز يحسم "ديربي غلاسكو" ويتغلب على سيلتيك 2:19 دقيقة نهضة بركان يسعى للانفراد بصدارته أمام موتيما بيمبي 2:02 دقيقة قمة مصرية بالإسكندرية بين المصري وبيراميدز 1:30 دقيقة كريستيانو رونالدو يستعد لما بعد الاعتزال 2:40 دقيقة آرسنال يستقبل تشيلسي في قمة مباريات الجولة 20 2:13 دقيقة الملكي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 2:01 دقيقة لوكاكو وسانشيس أبرز صفقات إنتر في عام 2019 2:10 دقيقة الميرينغي الأكثر صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي