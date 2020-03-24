

وطلب الاتحاد الإسكتلندي من الأندية: "بأقوى العبارات الممكنة" أن "يتوقفوا" عن التدريبات واتباع نصيحة الحكومة حول التباعد الاجتماعي.

وقال إيان مكسويل الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسكتلندي في بيان: "أحث أعضائنا والاتحادات الوطنية المسؤولة عن كرة القدم على مستوى الناشئين على ضمان التزام الأندية بإرشادات التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة".

وتم تعليق منافسات كرة القدم الإسكتلندية حتى 30 نيسان/أبريل على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الاتحاد الإسكتلندي ذكر أنّ هناك شكوكاً بشأن موعد استئناف موسم 2019-2020.