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دوري أبطال أوروبا
الدوري الاسكتلندي

فيروس كورونا يضرب اثنين من لاعبي أبردين الاسكتلندي

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تأجلت مباراة أبردين خارج ملعبه أمام سانت جونستون في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم التي كانت مقررة غداَ السبت بعد إصابة اثنين من لاعبي أبردين بكوفيد-19 بينما عزل ستة آخرين أنفسهم.

AFP

وقال أبردين في بيان أمس الخميس إن المباراة ستقام في موعدها المحدد ولكن بعد اجتماع بين وزارة الصحة والاتحاد الاسكتلندي للعبة ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم الجمعة خرج الأمر عن السيطرة.  

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، التي فرضت إجراءات العزل العام في أبردين هذا الأسبوع بعد تزايد حالات كوفيد-19، إنها غضبت من الموقف.  

واعتذر رئيس نادي أبردين ديف كورماك في موقع النادي على الانترنت عن "التسبب في مشكلة" وبدا ممتنا لعدم اعتبار فريقه خاسراً في المباراة.  

وقال "تحملت المسؤولية أمس واعتذر لسلطات كرة القدم والصحة والأندية".  

وتشكل هذه ضربة للدوري الاسكتلندي الممتاز الذي بدأ موسمه الجديد الأسبوع الماضي بعد عدم إكمال الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.  

وخسر أبردين 1-0 بملعبه أمام رينجرز في الجولة الافتتاحية.  

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعبي أبردين خرجوا للسهر في حانة بقلب المدينة.  

وأضاف كورماك "أود التأكيد أمام السلطات المعنية والجماهير والجميع على أن النادي يراقب بالفعل تطبيق الإجراءات الصارمة ولن يسمح بالتخاذل".

رينجرز الإسكتلندي أبردين الدوري الاسكتلندي فيروس كورونا كوفيد-19 الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
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