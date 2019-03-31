سلتيك يحسم ديربي غلاسكو ويحلّق بالصدارة

خطف سلتيك انتصاراً ثميناً جداً من ضيفه رينجرز 2-1 اليوم الأحد في الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.

وكما كان متوقعاً شهد ديربي غلاسكو إثارة حقيقية بتسجيل ثلاثة أهداف أحدها في الدقائق القاتلة وحالة طرد في وقت مبكر أيضاً.

وافتتح الفرنسي إدوارد التسجيل لصالح سلتيك مع الدقيقة السابعة والعشرين لتتعقد مهام رينجرز بعدها بأربع دقائق مباشرة إثر طرد الكولمبي موريلوس.

وعدّلت كتيبة الإنكليزي ستيفن جيرارد النتيجة بفضل مواطنه كينت (63)، لكن فورست حسم الأمور نهائياً بهدف قاتل جاء في الدقيقة (86).

ورفع سلتيك رصيده في الصدارة إلى 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه رينجرز.

