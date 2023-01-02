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الدوري الاسكتلندي

رينجرز يهدر فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع سيلتيك

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أهدر رينجرز فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع سيلتيك متصدر الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم إلى ست نقاط بعد أن سجل كيوجو فوروهاشي هدفاً في وقت متأخر ليضمن التعادل 2-2 في مباراة قمة اليوم الاثنين.

Reuters

بدأ سيلتيك المباراة بشكل رائع بعد أن استغل المهاجم الياباني دايزن مايدا تمريرة خاطئة من ألفريدو موريلوس ليضع الكرة في شباك الحارس لان مكجريجور في الدقيقة الخامسة.  

وصنع رينجرز بعض الفرص الخطيرة في الشوط الأول لكنه نال المكافأة بعد الاستراحة حيث قلب صاحب الضيافة المباراة بهدفين سريعين.  

وأدرك رايان كنت التعادل في الدقيقة 47 بتسديدة رائعة.  

بعدها بدقائق تعرض فاشون سكالا لمخالفة في منطقة جزاء سيلتيك ليسدد قائد رينجرز جيمس تافيرنير ركلة الجزاء بنجاح وليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 53.  

لكن الياباني فوروهاشي حرم رينجرز من الفوز على منافسه الشرس بعدما سدد الكرة بين عدد من المدافعين في الدقيقة 88 ليخرج حامل اللقب بنقطة.  

 ويتصدر سيلتيك الترتيب برصيد 55 نقطة من 20 مباراة بينما يظل رينجرز في المركز الثاني متأخراً بتسع نقاط.
 

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