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الدوري الاسكتلندي

رينجرز ينهي الموسم دون خسارة

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حقق رينجرز فوزاً ساحقاً على ضيفه أبردين 4-صفر السبت وتوّج رسمياً بلقب الدوري الاسكتلندي في كرة القدم دون خسارة في 38  مرحلة هذا الموسم.

AFP

وأنهى رينجرز الذي يشرف على تدريبه النجم السابق لليفربول ومنتخب إنكلترا ستيفن جيرارد في أول تجربة تدريبية له، الموسم في الصدارة برصيد 102 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام غريمه التقليدي سلتيك حيث حرمه من اللقب العاشر توالياً.

وبكّر رينجرز بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل جو لويس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل كيمار روف ثنائية في الدقيقتين 34 و60، ثم يختم المهاجم السابق لنادي توتنهام جيرماين ديفو المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 88.

ورفع قائد رينجرز جيمس تافرنيير كأس البطولة عقب الصافرة النهائية، فيما قام الآلاف من المشجعين بإطلاق المفرقعات النارية أمام الملعب الخالي للاحتفال باللقب.
 

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