رينجرز يعلن تجديد عقد جيرارد

من قبل beIN SPORTS December 13, 2019 11:31 أعلن رينجرز الاسكتلندي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدربه الإنكليزي ستيفن جيرارد.