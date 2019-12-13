رينجرز يعلن تجديد عقد جيرارد من قبل beIN SPORTS December 13, 2019 11:31 أعلن رينجرز الاسكتلندي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدربه الإنكليزي ستيفن جيرارد. Reuters ستيفن جيرارد السابق سيلتك يحسم دربي اسكتلندا ويهزم اقرأ التالي آخر الأحداث December 13, 2019 11:31 رينجرز يعلن تجديد عقد جيرارد September 1, 2019 18:35 سيلتك يحسم دربي اسكتلندا ويهزم رينجرز بثنائية August 11, 2019 23:07 رينجرز يستعرض أمام هيبرنيان August 10, 2019 23:58 سلتيك ينتصر بنتيجة عريضة May 4, 2019 15:55 سلتيك يحسم لقب الدوري للمرة الثامنة توالياً April 20, 2019 15:37 غلاسكو رينجرز يحقق فوزا يسيرا على هارتس April 4, 2019 21:18 إيقاف ستيفن جيرارد مباراة واحدة لسوء التصرف March 31, 2019 14:59 سلتيك يحسم ديربي غلاسكو ويحلّق بالصدارة December 30, 2018 13:37 جيرارد: "نلنا دفعة معنوية هائلة بالفوز على سلتيك" December 30, 2018 11:01 رينجرز يحسم ديربي غلاسكو بهدفٍ دون رد