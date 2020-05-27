رينجرز يتعاقد بشكل نهائي مع ابن هاجي

وأحرز إيانيس، وهو ابن جورجي لاعب وسط برشلونة وريال مدريد السابق، ثلاثة أهداف في 12 مباراة مع رينجرز بعد انضمامه للنادي على سبيل الإعارة لستة أشهر في كانون الثاني/ يناير.

وقال إيانيس، الذي شارك في عشر مباريات دولية مع رومانيا، في بيان "كان هناك اهتمام من أندية أخرى، لكن أولويتي كانت دائماً العودة إلى غلاسكو واللعب لرينجرز.

"استمتعت حقا بفترة الإعارة في إيبروكس وأتطلع للعب أمام جماهيرنا مرة أخرى، لكن الن أتمنى لكل مشجعي رينجرز وعائلاتهم السلامة".

وقال رينجرز إن الصفقة ستكتمل بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية.

وأبلغ ستيفن جيرارد مدرب رينجرز موقع النادي على الإنترنت "نجحت في بناء علاقة مع إيانيس سريعاً، تدريبه شرف لي وهو حريص على التعلم وعلى أن يصبح أفضل في كل حصة تدريبية... أدرك أنه مستعد للموسم المقبل".

وارتفعت شعبية إيانيس بين جماهير رينجرز عندما قاد الفريق إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي بعدما سجل هدفين ضد براغا البرتغالي.