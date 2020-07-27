تأكيد هبوط هارتس رسمياً

واتخذت الرابطة قرار إنهاء البطولة بعد تعليق دام قرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنحت اللقب لسلتيك الذي كان مبتعداً في الصدارة (80 نقطة) بفارق 13 نقطة عن غريمه التاريخي رينجرز.

كما صادقت اللجنة على قرار هبوط فريق بارتيك ثايستل من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) إلى الدرجة الثالثة، وسترانرار من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، وصعود دندي يونايتد إلى الدرجة الممتازة ورايث روفرز إلى الأولى، وكوف رينجرز إلى الثالثة.

ودخل هارتس وبارتيك في نزاع قانوني مع الرابطة بعد أن صوتت الأندية على انهاء الموسم وعدم التوصل لصيغة جديدة لشكل البطولة.

ورفضت الأندية الاسكتلندية في حزيران/يونيو الماضي محاولة أخيرة لإعادة هيكلة الدوريات في البلاد، حيث لم يدعم الخطة سوى 16 نادياً من بين 42، موزعة على الدرجات الأربع بواقع 12 فريقاً للدرجة الممتازة وعشرة فرق في الدرجات الأدنى.

ورحبت الرابطة بالحكم ووصفه الرئيس التنفيذى نيل دونكاستر بانه "قرار واضح وشامل وبالاجماع".

وقال "أنا سعيد تماماً لأنه تم تأييد نهجنا، بعد فترة مكثفة من التدقيق القانوني والمراجعة".

ورفضت اللجنة مطالبات هارتس وثايستل بتعويض بلغ مجموعه 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار).

وينطلق الموسم الجديد في الدوري الاسكتلندي الممتاز السبت، ولكن الدرجات الثلاث الادنى لن تعود حتى تشرين الأول/أكتوبر مع موسم أقصر يتضمن 27 مباراة لتخفيف عبء اختبارات "كوفيد-19" والخسارات الناجمة عن عدم وجود مداخيل من المباريات.

